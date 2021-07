Dertig luchtvaartmaatschappijen vliegen weer rond met de Boeing 737 MAX. De vliegtuigen stonden meer dan een jaar aan de grond stond, omdat twee toestellen van het type waren verongelukt. Vliegtuigmaker Boeing heeft de productie van de toestellen opgevoerd en sinds het model weer de lucht in mag 130 nieuwe toestellen afgeleverd. Dat laat het bedrijf woensdag weten bij de publicatie van de tweedekwartaalcijfers.

De luchtvaartautoriteiten gaven eind vorig jaar na de nodige aanpassingen toestemming voor vluchten met het model.

Op dit moment is Boeing druk met het aanpassen van de 787 Dreamliner. Bij dat model werden onlangs tekortkomingen vastgesteld. Sindsdien is de productie daarvan teruggeschroefd en worden er even geen nieuwe toestellen meer afgeleverd. Voor de 737 MAX heeft Boeing in de afgelopen drie maanden nog meer dan 280 bestellingen ontvangen.

De omzet van Boeing, dat ook actief is in de militaire luchtvaart, steeg op jaarbasis met 44 procent naar 17 miljard dollar (bijna 14,4 miljard euro). De nettowinst kwam uit op 567 miljoen dollar. Het is voor het eerst in bijna twee jaar dat het bedrijf winst behaalde. Een jaar geleden leed Boeing nog een verlies van 2,4 miljard dollar.