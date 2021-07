De Ever Given, het containerschip dat in maart zes dagen lang het Suezkanaal blokkeerde, is donderdagochtend met meer dan drie maanden vertraging aangekomen in de haven van Rotterdam. Daar worden negenduizend containers gelost, waarna het schip doorvaart naar Felixstowe in het Verenigd Koninkrijk.

De containers worden vanaf donderdagochtend gelost door stuwadoor ECT. Daarna worden ze op andere schepen of treinen gezet en gaan ze naar klanten of de haven van het Duitse Hamburg. Komende maandag zou alles rond moeten zijn en kan het schip doorvaren naar het VK.

Aan boord van die containers zijn een hoop goederen; van IKEA-meubelen tot seksspeeltjes, maar ook tuinmeubelen en parasols.

Bovendien moeten winkeliers meebetalen voor de berging van het schip, dus de kans bestaat dat niet iedereen zijn spullen nog wil komen ophalen. IKEA laat weten dat er geen seizoensspecifieke producten op het schip lagen, dus dat alles nog verkocht kan worden.

'We kunnen hier niet met negenduizend containers achterblijven'

ECT zegt afspraken te hebben gemaakt met rederij Evergreen over het afhalen van goederen. "We kunnen hier natuurlijk niet met negenduizend containers achterblijven op onze terminal, want dan kunnen wij ook niet voort. Dan is er opnieuw een probleem", zegt een woordvoerder. Hij wil niet dieper ingaan op het soort afspraken dat ECT heeft met Evergreen. "Maar ze geven ons genoeg vertrouwen om deze operatie af te handelen."

De Ever Given legde begin maart door een verkeerde manoeuvre de handel over zee voor zes dagen lam. Het schip kwam overdwars te liggen in het Suezkanaal, de meestgebruikte handelsroute over zee. 30 procent van de containers gaat langs die route naar de plaats van bestemming. Volgens schattingen heeft de opstopping de wereldeconomie 1 miljard dollar gekost.

Na zes dagen kon de Ever Given bevrijd worden door het Nederlandse bedrijf SMIT Salvage, maar hij bleef nog een hele tijd voor anker liggen in Egypte als gevolg van onenigheid tussen de eigenaar van het schip en kanaalautoriteit SCA over een schadevergoeding. Begin deze maand bereikten de twee partijen daar een overeenkomst over.

Schip blijft tot maandag in Rotterdam

Alle andere schepen konden wel al hun weg voortzetten en nu heeft ook de Ever Given zijn bestemming bereikt, al ging ook dat niet zonder slag of stoot. Oorspronkelijk moest het containerschip afgelopen zondag aanmeren, maar dat werd eerst uitgesteld tot woensdag. En ook dat werd begin deze week nog eens opnieuw opgeschoven: naar donderdag. "Het was de afgelopen dagen nogal druk op de kade, waardoor het een uitdaging was om de boot in te plannen", zegt een woordvoerder van de haven van Rotterdam.

Maar het verhaal is niet afgelopen nu de containers hun bestemming hebben bereikt. Volgens persbureau Bloomberg kan Evergreen nog duizenden rechtszaken van boze klanten verwachten, een proces dat nog jaren in beslag zal nemen. De rechtszaken worden nu allemaal gebundeld en worden over twee maanden samen behandeld.