Tesla gooit zijn verkoopstrategie over een andere boeg. Dure showroomlocaties in chique winkelcentra moeten wijken voor winkels op voordeligere locaties. Dat meldt de doorgaans goed ingevoerde website Electrek op basis van ingewijden.

De showrooms kosten Tesla handenvol geld. In tegenstelling tot andere automerken zijn de showrooms in eigendom van de maker van elektrische auto's. Automerken werken doorgaans met franchisers die hun voertuigen namens hen aan de man brengen.

Het is niet voor het eerst dat Tesla zijn verkoopstrategie wil veranderen. In 2018 werden de dure locaties waar veel mensen langskomen juist als de juiste nieuwe strategie gezien. Elon Musk, de wispelturige oprichter en CEO van Tesla, maakte een jaar later bekend de meeste winkels te sluiten en het personeel naar huis te sturen.

Musk zei daarbij te verwachten dat de verkoop van auto's zich naar online zou verplaatsen. Op het besluit kwam hij al snel weer terug.