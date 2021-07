Veel mensen verruilen hun koopwoning in de stad voor eentje op het platteland. Daarbij kiezen de stedelingen vooral voor duurdere huizen, meldt het Kadaster woensdag op basis van cijfers over de woningmarkt in het tweede kwartaal. Wie uit de stad wegtrok, koos in het afgelopen kwartaal voor een huis dat gemiddeld 70.000 euro meer kostte dan dat van andere kopers in dezelfde gemeente.

Al langere tijd trekken veel huizenkopers weg uit de stad. Daarop was het tweede kwartaal geen uitzondering. Van de huizen in landelijke gebieden die zijn verkocht, werd 35 procent gekocht door mensen uit een stad. Dat aandeel was een jaar geleden nog iets meer dan 30 procent. Al sinds 2014 worden relatief steeds meer huizen in kleinere gemeenten gekocht door kopers uit een stad.

De stedelijke kopers kiezen er meestal voor om in de eigen provincie te blijven. Daardoor zijn de dorpen die in de buurt van grotere steden liggen populair. Hierbij valt te denken aan Hilvarenbeek (dat dicht bij Tilburg ligt), Losser (nabij Enschede) en Valkenburg (nabij Maastricht). Mede door de trek uit de stad stijgen de woningprijzen in kleinere gemeenten harder dan in steden. Tussen 2013 en eind 2019 was het precies andersom.

Eerder werd al bekend dat de gemiddelde koopprijs van woningen in het afgelopen kwartaal 13 procent hoger lag dan in dezelfde periode vorig jaar. Het aantal transacties was overigens opvallend klein. Het ging om 21 procent transacties minder dan in het kwartaal ervoor. Daarbij moet gezegd worden dat in het eerste kwartaal van dit jaar extreem veel woningen zijn gekocht.

Het Kadaster gaat ervan uit dat deze verschillen het gevolg zijn van wijzigingen in de overdrachtsbelasting. Sinds begin april moeten starters op de woningmarkt tot 35 jaar overdrachtsbelasting betalen als ze een huis van meer dan 400.000 euro kopen. Dat hoefde in de eerste maanden van dit jaar niet. Daardoor wilden veel 35-minners nog vóór april hun slag slaan.