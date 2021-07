Een speciaal menu dat is samengesteld door de Zuid-Koreaanse boyband BTS heeft de verkoopcijfers van McDonald's wereldwijd gestuwd in het afgelopen kwartaal. De fastfoodketen noteerde betere resultaten dan in dezelfde periode in 2019 - voor de coronapandemie - en in het tweede kwartaal van vorig jaar.

Het BTS-menu bestaat uit tien kipnuggets, een middelgrote cola en een middelgroot patatje met zoete chilisaus en een saus met cajunkruiden. De maaltijd van de boyband is in Nederland niet verkrijgbaar.

Het Amerikaanse bedrijf profiteerde op de belangrijke thuismarkt van de introductie van de nieuwe kipburger. Daarnaast bestelden klanten meer, waardoor de waarde van een gemiddelde bestelling in de bijna veertienduizend restaurants in de Verenigde Staten steeg. De fastfoodketen verdient ook steeds meer geld met het bezorgen van maaltijden die via internet worden besteld.

McDonald's boekte in het tweede kwartaal van 2021 op jaarbasis 41 procent meer omzet in filialen die een jaar geleden ook al waren geopend.

In vergelijking met dezelfde periode in 2019, voor de crisis, boekte de fastfoodketen ruim 10 procent meer omzet: bijna 5,9 miljard dollar (zo'n 5 miljard euro). De winst steeg tot 2,2 miljard dollar, tegen 480 miljoen dollar vorig jaar.