De Amerikaanse farmaceut Pfizer rekent voor het hele jaar op een omzet tussen de 78 en 80 miljard dollar (66 miljard tot ruim 67 miljard euro) door inkomsten uit het coronavaccin dat het bedrijf ontwikkelde. Dat zou een verdubbeling van de omzet in 2020 zijn. Het bedrijf kondigt die verwachting aan in een toelichting bij de tweedekwartaalcijfers.

Pfizer boekte in het tweede kwartaal van dit jaar een omzet van zo'n 19 miljard dollar, 92 procent meer dan in dezelfde periode een jaar geleden. Het coronavaccin dat Pfizer samen met de Duitse farmagroep BioNTech ontwikkelde, droeg 7,8 miljard dollar bij aan de omzet.

In totaal leverde Pfizer al meer dan een miljard coronavaccins over de hele wereld, meldt CEO Albert Bourla in het resultatenrapport. "De snelheid en efficiëntie waarmee we de wereld proberen te vaccineren tegen COVID-19 is ongezien", zegt hij. "We willen op dat succes voortbouwen door de wetenschap te blijven volgen en nog meer baanbrekend onderzoek te doen."

Voor het volledige jaar rekent Pfizer op een omzet die schommelt tussen de 78 en 80 miljard dollar. 33,5 miljard daarvan zou van het coronavaccin moeten komen. In 2020 boekte het bedrijf 42 miljard dollar omzet.

Oorspronkelijk rekende het bedrijf op 72,5 miljard dollar omzet voor 2021, waar het vaccin 26 miljard dollar aan zou bijdragen. Het is al de tweede keer dit jaar dat Pfizer zijn omzetverwachtingen naar boven bijstelt.