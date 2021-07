Het kabinet trekt 40 miljoen euro extra uit voor bedrijven die zijn gedupeerd doordat hun evenementen zijn afgelast vanwege het oplopend aantal coronabesmettingen. Dat schrijft demissionair staatssecretaris van Economische Zaken Mona Keijzer woensdag in een brief aan de Tweede Kamer. Aanvankelijk mochten evenementen tot 14 augustus niet doorgaan, maar die maatregel is verlengd naar 3 september.

Om de organisatoren en andere betrokken bedrijven tegemoet te komen, wordt dus 40 miljoen euro extra uitgetrokken De totale kosten van de compensatieregeling komen daarmee op 120 miljoen.

Het demissionaire kabinet verlengde begin deze week het verbod op meerdaagse festivals van 14 augustus tot en met 3 september. Over korter durende evenementen volgt nog een besluit.

Niet alleen de organisator krijgt de kosten vergoed die zijn gemaakt in de voorbereiding, maar ook anderen die waren betrokken bij het evenement. Het gaat om toeleveranciers, technici, beveiligers, artiesten en cateraars. Dat zijn soms tientallen bedrijven en zzp'ers, aldus het kabinet.

Om misbruik van de regeling te voorkomen, is die alleen bedoeld voor organisatoren van evenementen die vóór 9 juli al waren gepland, toen tot het verbod werd besloten. De Tweede Kamer had onlangs aangedrongen op zowel een verlenging van de regeling als voor een tegemoetkoming voor alle bedrijven die bij de evenementen betrokken zijn. De Europese Commissie moet nog toestemming voor de regeling geven.