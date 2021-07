Supermarktketen Albert Heijn (AH) digitaliseert na de spaaractie- en koopzegels nu ook de kassabon. Volgens een woordvoerder hoopt het bedrijf daarmee een stap op weg naar veel minder papieren bonnetjes te zetten, maar is het niet over en uit voor de papieren versie. Bij de koopzegels is dat sinds begin dit jaar wel het geval.

AH stopte eerder al met standaard een kassabon te printen bij het afrekenen. Wanneer mensen zelf de boodschappen scannen en afrekenen, kun je kiezen voor een korte bon waarmee alleen het poortje opengaat. "Bij de bediende kassa's kun je aangeven dat je nog wel een kassabon wil", zegt de woordvoerder.

De digitale kassabon is te zien via de app van de supermarktketen, die moet je dus wel hebben. "Het werkt alleen voor klanten die een persoonlijke bonuskaart in de app hebben." Daarom vindt AH het ook een stap te ver om helemaal afscheid te nemen van de papieren kassabon. "De bon ziet er in de app overigens wel net zo uit als de vertrouwde papieren kassabon."

In de toekomst komt er ook een barcode op, zodat mensen met de digitale bon de poortjes na de kassa's ook zelf kunnen openen. In januari van dit jaar nam AH na 65 jaar afscheid van de papieren koopzegels. De coronapandemie gaf daar het laatste zetje toe.

Wie nog papieren koopzegelboekjes achter in een la vindt, kan deze nog tot 2025 inleveren. AH wil steeds meer digitaal doen, de kassabon is nu het laatste ding dat nog uitsluitend op papier bestond.