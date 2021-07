Het aantal mensen dat zich ziek meldde in het tweede kwartaal was flink hoger dan dezelfde periode vorig jaar. Dat blijkt woensdag uit cijfers van arbodienstverlener Arbo Unie, die de stijging wijt aan de versoepelingen van de coronamaatregelen. Daardoor komen mensen weer vaker samen, onder meer op kantoor, en besmetten elkaar met griep en verkoudheid.

Vanwege de lockdownmaatregelen hebben veel mensen sinds het voorjaar van 2020 thuisgewerkt. Daardoor kwamen mensen minder vaak met elkaar in contact dan in 'normale' jaren, wat ervoor zorgde dat ze elkaar minder vaak besmetten met bijvoorbeeld griep.

Het aantal mensen dat zich ziek meldde was in 2020 dan ook zeer laag, ondanks de coronapandemie. Inmiddels is dat aantal gestegen naar het niveau van 2018 en 2019. Onder meer in het onderwijs, de zorg en de industrie bleven meer mensen ziek thuis.

Hoewel meer mensen zich ziek hebben gemeld in het tweede kwartaal, waren ze wel minder lang ziek dan in dezelfde periode vorig jaar. In het tweede kwartaal van dit jaar waren mensen gemiddeld zes dagen achter elkaar ziek. Een jaar eerder was dat gemiddelde achttien dagen.

Arbo Unie meldt ook dat het psychisch verzuim vorig kwartaal daalde. De dienstverlener noemt dat opvallend. "De lockdownmaatregelen hebben mentaal een grote impact op mensen gehad. Ik had verwacht dat dit zich zou vertalen in relatief meer psychisch verzuim. De cijfers laten vooralsnog het tegendeel zien", zegt Corné Roelen, bedrijfsarts en hoogleraar Verzuim aan de Rijksuniversiteit Groningen.

Wel voegt hij eraan toe dat het psychisch verzuim toch nog kan oplopen, omdat mensen in crisistijd vaak op adrenaline en de automatische piloot werken. "Maar op een gegeven moment komt toch de man met de hamer."