De berg aan spaargeld groeit nog wel, maar de groei vlakt af. Afgelopen maand legden Nederlanders 33,9 miljard euro aan spaargeld in, maar namen ook 33,1 miljard op. Per saldo groeide het totale bedrag aan spaargeld daarmee met 764 miljoen euro. Dat blijkt uit cijfers van De Nederlandsche Bank (DNB) over juni.

De toename van de hoeveelheid spaargeld is daarmee op het laagste niveau dit jaar. In totaal staat nu iets meer dan 407 miljard euro uit aan spaartegoeden bij de banken.

In mei bleek ook al dat veel minder dan in voorgaande jaren het vakantiegeld linea recta naar de spaarrekening ging. In de maand van het vakantiegeld werd evengoed nog zo'n 5 miljard euro extra gespaard.

Met name vorig jaar, vlak na het uitbreken van de coronacrisis, kozen consumenten er massaal voor geld opzij te zetten vanwege alle onzekerheden. Ook gingen we, zeker in het voorjaar, niet of nauwelijks op vakantie of werden andere dure uitgaven gedaan. In totaal kwam er in 2020 circa 42 miljard euro aan spaargeld bij. Mei was een recordmaand met een aanwas van 9,4 miljard euro.

In de eerste maanden van dit jaar groeide het totale spaarsaldo elke maand nog met minimaal 1 miljard euro. Het laagste niveau was april met 1,1 miljard euro. Afgelopen maand lag de toename duidelijk onder het miljard.

De rente op spaargeld is onverminderd laag en mensen kiezen er ook steeds vaker voor om te beleggen in plaats van te sparen, concludeerde het Nibud onlangs.