Techbedrijven Microsoft, Apple en Googles moederbedrijf Alphabet zagen het afgelopen kwartaal hun omzetten en winsten fors groeien. De bedrijven presenteerden dinsdag hun kwartaalcijfers.

Google-moederbedrijf Alphabet wist te profiteren om meer te verdienen aan advertenties dan in de vergelijkbare periode vorig jaar. Ook leveren de clouddiensten het bedrijf steeds meer op.

De totale omzet van Alphabet kwam uit op 61,9 miljard dollar, een stijging van wel 62 procent ten opzichte van een jaar eerder. Daarvan was meer dan 50 miljard dollar afkomstig van advertenties, niet alleen bij Google maar bijvoorbeeld ook van reclames in filmpjes op YouTube. Dat komt neer op een groei van zo'n 20 miljard dollar.

Ook softwarebedrijf Microsoft wist zijn omzet te stuwen door de verkoop van clouddiensten. Zowel de abonnementsdiensten als Office365 als de verhuur van serverruimte leverden aanzienlijk meer op. De verkoop van licenties voor besturingssysteem Windows leverde juist minder op, net als de verkoop van Surface-tablets en -computers.

De verkoop van computers liep in de maanden april tot en met juni terug ten opzichte van een jaar eerder. Dat kwam onder meer door chiptekorten en het feit dat vorig jaar in dezelfde periode juist zeer veel computers werden verkocht omdat veel mensen plotseling thuis moesten werken.

De totale omzet van Microsoft ging met ruim een vijfde omhoog tot 46,2 miljard dollar. De winst kwam bijna de helft hoger uit op 16,5 miljard dollar.

Chiptekorten

Tot slot presenteerde ook Apple een forse groei op dinsdag. Het techbedrijf heeft in het derde kwartaal van zijn gebroken boekjaar een derde meer omzet geboekt dan vorig jaar in dezelfde periode. Nog nooit verkocht het bedrijf voor meer dan 81,4 miljard dollar aan producten en diensten in de periode april, mei en juni. Dat was mede te danken aan het feit dat het bedrijf weinig last had van chiptekorten.

Apple had vooraf ingeschat dat door die tekorten 3 miljard à 4 miljard dollar aan inkomsten zou worden misgelopen. Dat werd volgens het bedrijf minder dan 3 miljard dollar. Wel hadden de verkopen van iPad-tablets en Mac-computers sterker kunnen groeien dan de bijna 12 en ruim 16 procent op jaarbasis die nu de boeken in gingen.

De iPhone bleef met afstand het lucratiefste onderdeel voor Apple. De omzet van de smartphones ging met de helft omhoog ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Met name de iPhone 12 Pro en Pro Max, de twee duurste toestellen die Apple verkoopt, liepen volgens topman Tim Cook goed.

Alles bij elkaar zette Apple een winst van 21,7 miljard dollar in de boeken. Dat is haast een verdubbeling van een jaar eerder.