De warenhuizen van de Britse Selfridges Group, waar de winkels van de Bijenkorf toe behoren, zouden te koop zijn gezet door de eigenaren van het concern. Een woordvoerder van Selfridges wil geen commentaar geven op de berichten over een ophanden zijnde verkoop, hetzelfde geldt voor de woordvoerder van de Bijenkorf.

De winkels, ook die van de Ierse keten Brown Thomas en Arnotts, zijn eigendom van de Canadese miljardairsfamilie Weston. Deze familie heeft volgens de Britse krant The Guardian al toegegeven een verkoop te overwegen.

De Bijenkorf vierde vorig jaar het 150-jarig bestaan en is in die periode meermaals in andere handen gekomen. HEMA behoorde oorspronkelijk tot hetzelfde moederbedrijf, Koninklijke Bijenkorf Beheer (KBB). Dat ging later samen met Vendex, het bedrijf achter de warenhuizen van V&D. In 2004 kwam dat in handen van investeerders.

In 2010 werd de Canadese familie eigenaar van de keten. De familie Weston was toen al eigenaar van de bekende Britse warenhuisketen Selfridges. Toen telde de Bijenkorf twaalf winkels, nu zijn dat er nog zeven.

De familie Weston zou alle warenhuizen die tot de Selfridges Group behoren voor een bedrag van zo'n 4 miljard pond (bijna 4,7 miljard euro) willen verkopen.