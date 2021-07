Er is een grote kans dat Just Eat Takeaway, het moederbedrijf van maaltijdkoerier Thuisbezorgd, binnenkort een bod krijgt van een grotere speler om overgenomen te worden voor een veel te lage prijs. Daarvoor waarschuwt de activistische aandeelhouder Cat Rock Capital, die zo'n 5 procent van het bedrijf bezit. Cat Rock verwijt het Nederlands-Britse bedrijf slechte communicatie, waardoor beleggers het aandeel laten vallen.

Het aandeel van Just Eat Takeaway verloor in het afgelopen jaar al 27 procent, ondanks het feit dat het bedrijf ongelooflijk goed presteerde tijdens de coronacrisis.

Cat Rock-topman Alex Captain wijt dat aan slechte communicatie met beleggers. "Het bedrijf moet zijn investeerders beter informeren over de verwachte omvang en opbrengst van zijn investeringen. Als het transparanter wordt, komt de interesse van beleggers zo terug."

Ook moet het bedrijf volgens Captain een aantal minder belangrijke investeringen verkopen. Hij raadt CEO Jitse Groen onder meer aan om de Braziliaanse en Amerikaanse tak te verkopen, zodat het bedrijf zich volledig kan concentreren op Europa.

Het van oorsprong Nederlandse Takeaway fuseerde begin dit jaar nog met zijn Britse sectorgenoot Just Eat, op aanraden van Cat Rock.

'Strategische opties bekijken'

Daarnaast moet Just Eat Takeaway "strategische opties bekijken om meer aandeelhouderswaarde te creëren". Dat betekent in de meeste gevallen een deel of het volledige bedrijf verkopen aan een concurrent.

Als het bedrijf niet snel actie onderneemt, volgt er binnenkort waarschijnlijk een bod van een grotere concurrent, maar voor een veel lagere prijs dan het bedrijf zich zelf waard acht, zegt Captain.

Just Eat Takeaway laat aan de Britse zakenkrant Financial Times weten dat het "regelmatig in dialoog gaat met de aandeelhouders". "We nemen hun inzichten serieus en zullen op onze beleggersdag in oktober dieper ingaan op onze langetermijnvooruitzichten", klinkt het.