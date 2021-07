Het besluit van het demissionaire kabinet om meerdaagse festivals met overnachting tot 1 september te verbieden, valt Heineken en AB InBev koud op het dak. De bierbrouwers zouden enkele grote festivals bevoorraden. Niet alleen raakt het de omzet, maar het gooit tevens de bedrijfsvoering in de war.

"Het beleid van hollen of stilstaan maakt een goede bedrijfsvoering nodeloos ingewikkeld", zegt een woordvoerder van Heineken in een reactie.

Volgens de zegspersoon heeft de bierbrouwer "alles uit de kast moeten halen" om iedereen te bevoorraden en te voorzien van zaken als barren en tapinstallaties. "En dan nu weer vol in de ankers." Wat de brouwer betreft, heeft de sector meer baat bij "gedoseerd gas geven".

Heineken is als partner verbonden aan Lowlands en Mysteryland, waar in 2019 zo'n 155.000 mensen op afkwamen. Het gemis daarvan voelt de brouwer in de portemonnee. "Uiteraard scheelt dit de nodige omzet, dat zal iedere brouwer en ondernemer die in dit domein actief is meteen voelen."

Kunst- en vliegwerk

Ook bij AB InBev is de teleurstelling groot, al heeft de bierbrouwer begrip voor het kabinetsbesluit. Wel zegt het bedrijf dat een dergelijk besluit zijn werk er niet makkelijker op maakt.

"De voorbereidingen op de festivals waren volop gaande, waarbij we soms met veel kunst- en vliegwerk nog apparatuur uit het buitenland hebben moeten halen om iedereen te kunnen beleveren. Nu kan alles weer terug en is het voor niets geweest", zegt een woordvoerder. AB InBev zou onder meer de festivals Bospop en Dekmantel bevoorraden. Ook het voor 10 en 11 september geplande festival Into the Woods staat op de kalender bij de bierbrouwer.

AB InBev hoopt dat er snel duidelijkheid komt over het al dan niet doorgaan van eendaagse festivals, meerdaagse festivals zonder camping en wat er in september mogelijk is. "We hebben voor de tweede helft van augustus sowieso nog dertig eendaagse festivals op onze kalender. Daar maken we ons best zorgen over, want je hebt zeker een voorbereidingstijd van drie weken nodig."

De Alliantie van Evenementenbouwers deed op maandag al een oproep aan het kabinet om duidelijkheid te verschaffen. Het kabinet is van plan op 13 augustus te laten weten wat de daarna geldende maatregelen zullen zijn.