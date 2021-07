Nu alle landen in de Europese Unie (EU) geel of groen in plaats van oranje gekleurd zijn en het weer in Nederland zeer te wensen overlaat, zien de reisorganisaties een enorme opleving van het aantal boekingen. Het gaat dan om vakanties met een vertrek binnen drie weken.

"We zien een vrij spectaculaire run op lastminutevakanties", zegt CEO Steven van der Heijden van Corendon. Zijn organisatie bood de afgelopen periode nog wel reizen naar 'oranje' gebieden aan. "Nu is er sprake van een combinatie van factoren. Het aangepaste reisadvies, het slechte weer in Nederland dat lijkt aan te houden, en het is halverwege de vakantieperiode."

Voor mensen die nu of bijna vakantie hebben, is dit het moment om de knoop door te hakken. Ook Sunweb spreekt van een bijzondere opleving van het aantal boekingen voor vakanties. "Waarbij het weer ook zeker een rol zal spelen, maar vooral toch de aanpassing van het reisadvies", zegt Martine Langerak van Sunweb.

"Vooral in het aantal reizen naar de Spaanse eilanden zien we een spectaculaire stijging." Die eilanden, waaronder ook het immens populaire Ibiza, werden twee weken geleden nog op oranje gezet. Zowel Sunweb als TUI heeft toen vele duizenden reizen moeten schrappen. "Een deel van de mensen is alsnog gegaan door zelf een ticket en hotel te boeken", zegt Langerak.

TUI denkt dat het aangepaste reisadvies vooral duidelijkheid schept en mensen vertrouwen geeft om alsnog op vakantie te gaan. "We zien dat de last minutes heel erg in trek zijn, waarbij de Spaanse eilanden favoriet zijn." TUI moest de vakanties van zo'n 30.000 mensen twee weken terug nog annuleren. "We hebben mensen desgewenst omgeboekt, of hun geld teruggegeven. Als die mensen alsnog willen gaan, vragen we ze om zelf opnieuw te boeken."

'Omdat alle landen nu geel zijn, blijven de prijzen redelijk'

De run op last minutes leidt volgens Van der Heijden van Corendon niet tot exorbitant hoge prijzen. "Het prijsniveau is best redelijk. Doordat alle bestemmingen binnen de EU nu geel zijn, is er minder sprake van schaarste." Die schaarste speelt wel enigszins voor mensen die op korte termijn nog op vakantie willen naar de Griekse eilanden.

"Omdat die op een enkele uitzondering na, steeds overal te boeken zijn geweest." Bij Corendon wordt Turkije nu het meest geboekt, terwijl dat land nog steeds op oranje staat. "Mensen gaan nu toch, met dank aan het belabberde weer. Op Turkije is ook veel capaciteit." Het algehele beeld wordt volgens Van der Heijden wel wat vertroebeld.

"Normaal boeken mensen nu voor het naseizoen en de winter en is de helft van de boekingen voor de korte termijn. Nu is 90 procent last minutes." Sunweb zegt dat er ook wel weer meer geboekt wordt voor het naseizoen. "Zelfs al voor de winterzon, naar landen als Egypte, Turkije en Tunesië" - allemaal landen die voorlopig nog oranje en zelfs deels rood gekleurd zijn.