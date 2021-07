Dit jaar zal naar verwachting voor 250 miljoen kilo aan appels worden geoogst in Nederland, een toename van 14 procent ten opzichte van vorig jaar. Dat blijkt dinsdag uit ramingen van belangenverenigingen GroentenFruit Huis en de Nederlandse Fruittelers Organisatie (NFO). De perenoogst zal kleiner uitvallen.

De belangenorganisaties rekenen op een totale perenoogst van 325 miljoen kilo, wat 19 procent minder is dan vorig jaar. In 2020 werd 400 miljoen kilo aan peren geoogst, het jaar ervoor 373 miljoen kilo.

Bij de appels bestaat de oogst voor 40 procent uit elstars. Dat komt neer op zo'n 101 miljoen kilo. De jonagoldappel is met 56 miljoen kilo goed voor de tweede plaats. Hoewel de totale appeloogst dit jaar 14 procent groter uit zal vallen, is de oogst nog niet op het niveau van voor de coronacrisis. In 2019 werd 272 miljoen kilo geoogst.

Bij de peren is het vooral de conference die van de boom komt. Deze peer is naar verwachting goed voor 251 miljoen kilo. De Beurré Alexander Lucas en Doyenné du Comice volgen met respectievelijk 22 en 17 miljoen kilo.

Appelboomgaarden beslaan in Nederland een oppervlakte van bijna 16.000 hectare, die perenboomgaarden ruim 10.000 hectare. De oogst wordt begin september in de winkels verwacht.