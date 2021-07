De batterijentak van Samsung heeft het afgelopen kwartaal de winst verzesvoudigd vergeleken met een jaar eerder. De zwarte cijfers van Samsung SDI, zoals het batterijenonderdeel van het bedrijf heet, kwamen uit op 288,3 miljard won (212,4 miljoen euro). Dat was in dezelfde periode vorig jaar nog 47,7 miljard won.

De Zuid-Koreaanse onderneming schrijft dat grote verschil toe aan relatief slechte resultaten vorig jaar en een grote vraag naar batterijen voor elektrische auto's de afgelopen tijd. De omzet nam met ruim 30 procent toe tot 3,3 biljoen won. Ook de verwachtingen voor het tweede half jaar zijn gunstig.

Samsung wijst vooral naar de grote vraag naar opslagsystemen voor energie in de VS en de populariteit van batterijen voor elektrische auto's en elektrische fietsen in Europa. Onder meer BMW, Renault en Volkswagen maken gebruik van accupakketten van Samsung SDI.