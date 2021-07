Uitzendbureau Randstad nam in de eerste helft van dit jaar wereldwijd 3.360 nieuwe personeelsleden aan. Dat is een groei van 6 procent tegenover de eerste helft van vorig jaar. De afbouw van de lockdowns zet een turbo op de uitzendmarkt.

Waar in 2020 de arbeidsmarkt wereldwijd in elkaar klapte door de coronacrisis en alle bedrijfssluitingen die daarbij horen, komt die intussen weer langzaam op zijn plooi. Dat geldt vooral in de uitzendbranche.

De zorg, het onderwijs en de horeca schreeuwen intussen om personeel en proberen tijdelijke tekorten vaak op te lossen via uitzendarbeid. Dat is terug te zien in de resultaten van Randstad. De omzet steeg in het tweede kwartaal met 38 procent naar 6,1 miljard euro en de winst verzevenvoudigde naar 250 miljoen euro.

"Nu de markten zich beginnen te herstellen, keren trends van voor de pandemie terug, zoals schaarste aan talent", zegt topman Jacques van den Broek. Daarom trok Randstad in het tweede kwartaal 2.380 extra werknemers aan die anderen aan werk moeten helpen. Een kwartaal eerder kwamen er 980 bij.

In Nederland boekte Randstad een groei van 4 procent ten opzichte van het tweede kwartaal van 2019 en ook de winstmarge verbeterde. In de Verenigde Staten groeide de omzet met 1 procent vergeleken met de periode voor de coronacrisis en in Frankrijk was sprake van een daling van 5 procent. Het bedrijf wijst erop dat het aan marktaandeel heeft gewonnen in die voor de uitzender belangrijke landen.