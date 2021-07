Tesla heeft in het afgelopen kwartaal de omzet zien verdubbelen ten opzichte van een jaar eerder. De omzet van de fabrikant van elektrische auto's bedroeg 12 miljard dollar (ruim 10 miljard euro), tegenover 6 miljard dollar een jaar eerder. Toen lag de grote fabriek van Tesla in het Californische Fremont vanwege de coronapandemie tijdelijk stil.

De nettowinst steeg naar ruim 1,1 miljard dollar. Daarmee komt de winst voor het eerst boven 1 miljard dollar uit. Dat was 104 miljoen dollar in het tweede kwartaal van 2020.

Eerder werd al bekendgemaakt dat het bedrijf van Elon Musk in het afgelopen kwartaal meer dan 200.000 auto's heeft geproduceerd en afgeleverd. Daarmee voerde Tesla de productie op tot een record, ondanks de chiptekorten waarmee de wereldwijde autosector worstelt.

Het bedrijf zei hard te hebben gewerkt om de productie ondanks die chiptekorten gaande te houden. Tesla zegt wel dat die tekorten van grote invloed kunnen zijn op het groeitempo van de productie in de tweede helft van dit jaar.

Het bedrijf heeft autofabrieken in de Verenigde Staten en China en werkt aan een grote fabriek in de buurt van Berlijn. Tesla maakt niet bekend waar het zijn auto's heeft verkocht.

Tesla verdient ook geld met de verkoop van emissierechten aan andere autobedrijven. Deze handel in emissierechten leverde dit kwartaal 354 miljoen dollar aan extra omzet op voor Tesla, 17 procent minder dan een jaar eerder.

De resultaten vielen goed bij beleggers en analisten op Wall Street, want het aandeel Tesla ging na het slot van de beurshandel verder omhoog. In de aanloop naar de cijfers steeg de koers van Tesla in New York ook al.