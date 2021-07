Verschillende oppositiepartijen vinden dat premier Mark Rutte de Tweede Kamer onvolledig heeft geïnformeerd over gesprekken die hoge Nederlandse ambtenaren hebben gehad met Rusland. Dat schrijven onderzoeksplatformen Follow the Money en The Investigative Desk dinsdag. De gesprekken gingen onder meer over heikele kwesties, zoals de aanleg van een omstreden pijplijn en de EU-sancties tegen Rusland. Rutte heeft de Kamer echter verteld dat het in die gesprekken slechts ging om een "vrije gedachtewisseling",

Nadat de MH17 in 2014 uit de lucht werd geschoten, verbrak Nederland de officiële banden met Rusland. Drie jaar later werden de banden toch weer aangehaald. Hooggeplaatste ambtenaren van de ministeries van Economische Zaken en Buitenlandse Zaken spraken met Russische collega's, onder meer over de omstreden pijplijn Nord Stream II, die in de toekomst Russisch gas naar Noordwest-Europe moet brengen.

De Tweede Kamer werd daar aanvankelijk niet over geïnformeerd. Nadat de twee onderzoeksplatformen er eerder dit jaar over schreven, sprak Rutte er op verzoek van een meerderheid van de Tweede Kamer alsnog over.

Hij zei toen dat er niets geheimzinnigs was aan de gesprekken, wat ook naar voren kwam uit de gespreksverslagen die de premier naar de Kamer stuurde. Volgens hem wordt er "gewoon met Rusland gepraat over diverse energieprojecten". Hij voegde eraan toe dat de betreffende ambtenaren geen beslissingen mochten nemen.

Toch afspraken gemaakt met Rusland

Follow the Money en The Investigative Desk vroegen daarna documenten op over de gesprekken met Rusland, door een beroep te doen op de Wet Openbaarheid van Bestuur (WOB). Daaruit blijkt volgens de berichtgeving dat Rutte relevante informatie heeft achtergehouden voor de parlementariërs, bijvoorbeeld dat gesproken is over de gaspijplijn en de sancties.

Ook wilde de Nederlandse overheid afspraken maken op het gebied van energie, wat door Rutte en de ministeries later werd ontkend. Toch blijkt uit de opgevraagde agenda's, interne mails en memo's dat wel degelijk afspraken zijn gemaakt, op verzoek van Nederland. Hierover werd aan de Tweede Kamer niets meegedeeld.

Oppositiepartijen GroenLinks, PvdA en SP hekelen de gang van zaken en de gebrekkige informatievoorziening. Zij vragen woensdag dan ook een debat aan, dat moet plaatsvinden na het zomerreces. Daarin willen ze onder meer een volledig inzicht in de ontmoetingen en de afspraken die zijn gemaakt met Rusland. Ook willen ze weten of de premier de Kamer bewust verkeerd heeft geïnformeerd.

Coalitiepartijen VVD, CDA, ChristenUnie en D66 konden niet reageren, omdat de Kamerleden die hierover gaan op vakantie zijn.