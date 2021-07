Het containerschip Ever Given dat in maart het Suezkanaal blokkeerde, heeft extra vertraging opgelopen en komt daarom nóg een dag later aan in de haven van Rotterdam. Het schip meert naar verwachting donderdag om 5.00 uur aan bij een containerterminal van overslagbedrijf ECT en blijft daar tot 3 augustus liggen om te laden en te lossen. Vervolgens vertrekt het naar het Engelse Felixstowe.

Het schip Ever Given werd in maart wereldberoemd toen het overdwars vast kwam te liggen in het Suezkanaal, een zeer belangrijk deel van een van de voornaamste routes van de internationale scheepvaart.

Door de blokkade ontstond een file van honderden schepen, wat uiteraard tot veel vertraging leidde. Bedrijven kregen hun goederen daardoor pas dagen of weken later dan ze hadden gepland. Wie goederen op de Ever Given zelf heeft, moet zelfs maanden wachten.

Dat kwam doordat het schip, nadat het eind maart vlot was getrokken, nog maanden aan de ketting moest blijven liggen. In die periode steggelden de eigenaar van het schip en de beheerder van het Suezkanaal over een schadevergoeding.

Begin juli verliet het containerschip het kanaal. Daarna lag het enkele dagen voor anker bij de Egyptische havenstad Port Said. Inmiddels is de Ever Given onderweg naar Rotterdam. Op het moment van schrijven vaart het containerschip voor de kust van Bretagne.