Nederland zal dit jaar nog minder buitenlandse toeristen zien dan vorig jaar, toen al sprake was van een forse daling. Het Nederlands Bureau voor Toerisme & Congressen (NBTC) gaat nu uit van zo'n 6,5 miljoen bezoekers uit andere landen. Dat waren er vorig jaar 7,3 miljoen en het jaar daarvoor meer dan 20 miljoen.

"Dat Nederland rood is gekleurd op de Europese kaart, draagt niet bepaald bij tot het zijn van een aantrekkelijke vakantiebestemming", zegt Elsje van Vuuren van het NBTC met enig gevoel voor understatement. De toerismeclub baseert de voorspelling over 2021 op basis van de cijfers van het eerste kwartaal, die zijn aangevuld met actuele getallen van de vakantieparken, campings en hotels in Nederland.

Qua inkomsten uit het buitenlandse toerisme rekent het NBTC op maximaal een kwart van wat deze voor de coronacrisis nog waren. "In 2019 ging het om 14,6 miljard euro, vorig jaar om 4,4 miljard euro. Dit jaar wordt het in het beste geval 3,5 miljard euro", zegt Van Vuuren.

Afgelopen jaar viel het toerisme in Nederland al terug naar het niveau van de jaren negentig, toen prijsvechters nog niet eens bestonden. "In 2020 hadden we toch nog één normaal kwartaal", zegt Van Vuuren over de verdere daling van het aantal toeristen dit jaar. "Dat waren de eerste maanden van het jaar. Dat is weliswaar het laagseizoen, maar die getallen tellen toch mee."

Dit jaar hebben we niet alleen te maken gehad met een lange lockdown, we staan er Europees gezien ook slecht op. Zo kondigde Duitsland vorige week ook extra maatregelen aan in verband met het grote aantal besmettingen in Nederland.

Maar vooral de Britten laten het dit jaar afweten. Daarvan verwacht NBTC zeker de helft minder. Gevolgd door Duitsers, dat zouden er in het ergste scenario ruim een derde minder zijn. Ook Belgen en Fransen komen doorgaans graag naar Nederland. Belgen lijken zich het minst te laten weerhouden door de rode kleur van Nederland. "Belgen kiezen relatief snel voor een vakantie over de grens", aldus Van Vuuren.

Binnenlands toerisme terug op niveau van 2015

De zakenreizigers, die een hoog uitgavenpatroon hebben, laten het ook nog grotendeels afweten. "Dat is slecht nieuws voor de binnensteden. Zolang er geen congressen zijn, hebben de hotels in de grote steden daar veel last van." Dat geldt ook de rest van de horeca. De uitgaven van buitenlandse bezoekers in ons land liggen daardoor fors lager dan in het verleden.

Nederlanders gaan net zoals vorig jaar dan wel weer meer op vakantie in eigen land. Dat zullen er zo'n 11 procent meer zijn. "Ten opzichte van een normaal jaar is dat ook nog steeds een daling van circa 15 procent", zegt Van Vuuren. "Vergelijkbaar met het niveau van 2015."