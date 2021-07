Uitvaartorganisatie DELA mag branchegenoot Yarden overnemen, maar de twee bedrijven moeten dan wel zeven crematoria en twee uitvaartcentra verkopen. Dat heeft mededingingsautoriteit ACM beslist op het overnameverzoek van DELA.

Volgens de ACM kunnen de twee samengaan als de zeven crematoria en twee uitvaartcentra van de hand gedaan worden. "Op die manier blijven er voldoende alternatieven in de uitvaartbranche." In negen regio's zou die keuze in het gedrang kunnen komen na het samengaan van de twee.

"Daardoor zouden de prijzen kunnen stijgen of de kwaliteit kunnen verminderen", aldus de ACM. Zowel DELA als Yarden bezit crematoria, begraafplaatsen, uitvaartcentra, en mortuaria en zijn actief op de markt voor uitvaartverzekeringen.

Het ging al geruime tijd financieel slecht met Yarden. Dankzij de overname wordt deze uitvaartorganisatie van de ondergang gered. "Door de overname komt er zekerheid voor de polishouders van de uitvaartverzekeringen van Yarden", aldus de toezichthouder.

Voor de crematoria van Yarden in Beuningen, Heerlen, Groningen, Schagen, Utrecht en Venlo moet een nieuwe eigenaar gezocht worden. Hetzelfde geldt voor het crematorium van DELA in Spijkenisse en twee uitvaartcentra van Yarden in Veldhoven en Venray. "De ACM moet de kopers van deze locaties goedkeuren."