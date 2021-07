Tien verdachten stonden dinsdag voor de rechter vanwege gesjoemel met geld van het Vaticaan. De verdachten, onder wie een kardinaal en vier andere medewerkers, worden onder meer fraude, afpersing, verduistering en corruptie ten laste gelegd. Het is de eerste corruptiezaak van het Vaticaan in de moderne geschiedenis.

Centraal staat een vastgoeddeal in Londen. Het Vaticaan belegde in 2014 vele miljoenen euro's in een pand in Chelsea, een dure wijk in de Britse hoofdstad. Na enkele jaren bleek dat er fors verlies was geleden op de belegging. De Heilige Stoel wilde ervan af. Maar dat ging niet zo makkelijk.

Het geld was belegd in een vastgoedfonds van een Italiaanse zakenman in Londen. Daarmee dacht het Vaticaan het pand in eigendom te hebben. Maar dat was niet het geval. Een partner van de Italiaanse zakenman vertelde dat het Vaticaan alleen eigenaar zou worden als er 15 miljoen euro voor zou worden betaald.

Het Vaticaan was het daar niet mee eens en overwoog er een rechtszaak van te maken. Het vreesde echter dat dit lang zou duren en dat de rechter mogelijk in het voordeel van de zakenpartner zou beslissen. Het bedrag van 15 miljoen euro is daarom toch maar betaald. Volgens de aanklagers maakt de zakenpartner zich hier schuldig aan afpersing. Ook de eigenaar van het fonds behoort tot de verdachten.

Geld voor gegijzelde non ging op aan luxehotels

Ook op andere manieren is geld van het Vaticaan opgegaan aan dubieuze zaken. Zo staat er een veiligheidsadviseur terecht die ruim 0,5 miljoen euro ontving, onder meer om een gegijzelde non in Colombia te bevrijden. In plaats daarvan gaf ze het geld uit aan luxeproducten van onder meer Louis Vuitton en Prada en aan luxehotels.

Het geld was gedoneerd door de enige kardinaal die terechtstaat: Giovanni Angelo Becciu, die een zeer voorname positie binnen het Vaticaan had. Hij doneerde ook een ton aan een goededoelenorganisatie op Sardinië die door zijn broer geleid wordt. Daarnaast zou hij een ondergeschikte hebben gevraagd om te liegen tegen aanklagers. De kardinaal is inmiddels uit zijn functie gezet.

Hoeveel paus Franciscus precies van de malversaties afwist, is niet helemaal duidelijk. Sommige verdachten beweren dat ze handelden met medeweten van de paus. Ook de aanklagers stellen dat hij sommige transacties zelf heeft goedgekeurd, mogelijk zonder alle ins en outs te kennen. Tegelijkertijd was het Franciscus zelf die besloot de rechtszaak tegen de tien verdachten te starten.

De zaak dient ook woensdag nog, waarna waarschijnlijk een maandenlange schorsing volgt. De verdachten ontkennen de wet te hebben overtreden.