De reissector is bij monde van reiskoepel ANVR ontzettend blij met het nieuws dat Nederland niet langer delen van Europa een oranje reisadvies geeft. Vanaf dinsdag is heel Europa 'geel'. Dat was ook een wens van de reisorganisaties. Dat het beleid niet meteen ook buiten de Europese grenzen geldt, is volgens ANVR-directeur Frank Oostdam nog wel een punt van kritiek.

"En een punt van zorg", aldus Oostdam in reactie op het nieuws dat demissionair minister Hugo de Jonge (Volksgezondheid) bekendmaakte. De ANVR had juist besloten de zogeheten oranje reisadviezen naast zich neer te leggen. De reisorganisaties balen ook dat dit besluit niet al eerder is genomen.

"Tegelijkertijd met de introductie van het digitale coronacertificaat op 1 juli. Dat had ervoor gezorgd dat het een mooie vakantiezomer was geworden, zowel voor de sector als voor de reiziger."

Volgens Oostdam zijn de reisadviezen achterhaald. Het reisadvies was ooit bedoeld om reizigers te informeren over hoe veilig een bestemming is om heen te reizen. "Niemand kan mij uitleggen waarom een niet-gevaccineerd of niet-getest persoon wel naar de binnenstad van het donkerrood gekleurde Groningen mag, maar niet naar de boulevard van Lissabon."

De reissector zag dan ook met lede ogen aan hoe vakantiegangers de auto of camper pakken en zelf afreizen naar allerlei bestemmingen. "Of los een ticket en een hotel boeken en alsnog gaan. Wij kunnen na zeventien maanden stilstaan dan niet met de armen over elkaar gaan zitten toekijken."

Vanaf nu geldt een 'geel' reisadvies voor heel Europa. "Dus nog wel waakzaam zijn", zegt Oostdam.

De ANVR-directeur kan nog niet zeggen wat alle reisorganisaties doen met de reizen die al waren geannuleerd omdat bestemmingen oranje waren gekleurd. "Als je morgen zou vertrekken, zal dat niet ineens weer teruggedraaid worden. Maar over alle andere reizen zal contact zijn tussen de vakantieganger en de reisorganisaties."

Voor landen buiten de EU geldt op dit moment wel een 'witte lijst', maar die is volgens de ANVR veel te beperkt. "En het duurt lang voordat daar landen aan toegevoegd worden."