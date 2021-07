Heathrow, voor de coronacrisis de drukste luchthaven van Europa, verloor in het eerste half jaar van 2021 917 miljoen pond (1,1 miljard euro). Dat is iets minder dan de 998 miljoen pond verlies in dezelfde periode vorig jaar. Sinds de coronacrisis de luchtvaart teistert ging Heathrow al 3 miljard pond in het rood, kondigt het bedrijf maandag aan in een toelichting bij de halfjaarcijfers.

De Britse luchthaven verwelkomde het afgelopen half jaar 3,9 miljoen passagiers. Dat zijn er 75 procent minder dan de vijftien miljoen in het eerste half jaar van 2020. In niet-coronatijden had het bedrijf maar achttien dagen nodig om 3,9 miljoen reizigers te ontvangen op de luchthaven.

Toch heeft Heathrow er goede hoop op dat de reizigersaantallen niet meer historisch laag zullen blijven. "Recente aanpassingen aan de reisrestricties van de Britse overheid zijn bemoedigend, maar dure testverplichtingen en andere beperkingen zetten een rem op het aantal reizen en zouden ervoor kunnen zorgen dat Heathrow in 2021 toch nog minder passagiers zal ontvangen dan in 2020."

De luchthaven waarschuwt ook dat het Verenigd Koninkrijk door het strenge beleid economisch achterop kan raken. "Op Heathrow staat het goederenvervoer nog steeds 18 procent onder het niveau van voor de coronacrisis, terwijl de luchthavens van Frankfurt en Nederland al 9 procent meer goederen vervoeren", klinkt het. "De handel tussen de EU en de VS is al voor 50 procent gestegen sinds het begin van de crisis, terwijl het VK nog steeds 92 procent achterloopt."

Maandag maakte ook budgetluchtvaartmaatschappij Ryanair resultaten bekend voor het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar, dat eindigt in maart. Het bedrijf boekte door de reisbeperkingen een verlies van 273 miljoen euro, maar vervoerde wel meer reizigers dan een jaar geleden.