Als een vakantiebestemming een oranje reisadvies krijgt, betekent dit niet meer dat touroperators alle reizen daarheen annuleren. Ook is het niet meer zo dat klanten automatisch hun geld terug kunnen krijgen als een bestemming oranje kleurt. Dat zegt directeur Frank Oostdam van reiskoepel ANVR tegen NU.nl.

Corendon liet de klant al zelf kiezen, Sunweb sloot zich onlangs voorzichtig aan bij dat beleid. De ANVR, waar alle grote touroperators bij zijn aangesloten, heeft het beleid nu ook gewijzigd. "We gaan ervan uit dat iedereen die lijn volgt", aldus Oostdam. Dat zou dan ook gelden voor TUI, de grootste reisaanbieder van Nederland.

Volgens Oostdam zijn de reisadviezen achterhaald. Het reisadvies was ooit bedoeld om reizigers te informeren over hoe veilig een bestemming is om heen te reizen. "Niemand kan mij uitleggen waarom een niet-gevaccineerd of niet-getest persoon wel naar de binnenstad van het donkerrood gekleurde Groningen mag, maar niet naar de boulevard van Lissabon."

De reissector ziet ook met lede ogen aan hoe vakantiegangers de auto of camper pakken en zelf afreizen naar allerlei bestemmingen. "Of los een ticket en een hotel boeken en alsnog gaan. Wij kunnen na zeventien maanden stilstaan dan niet met de armen over elkaar gaan zitten toekijken."

Mensen die een vakantie via een pakketreis boeken, kunnen volgens de ANVR-directeur wel altijd van bestemming veranderen. Maar geld terugkrijgen als een bestemming verkleurt, is geen zekerheid meer. "Het wordt maatwerk. Zo kijken we naar wanneer de reis geboekt is en wat de regels ter plekke zijn, bijvoorbeeld."

ANVR verwacht dat overheid snel reisadvisering aanpast

Als iemand naar een land dat een oranje reisadvies heeft wil gaan, Nederlandse toeristen welkom zijn en de touroperator de reis kan uitvoeren, is er conform de nieuwe richtlijn van de ANVR geen reden de reis te schrappen. "Dat zal niet gebeuren naar mutatiegebieden, zoals India", verzekert de voorzitter van de reiskoepel.

"Het beleid is voortaan dat de reis doorgaat tenzij, in plaats van: we gaan niet, tenzij." Oostdam verwacht ook dat de overheid op zeer korte termijn de reisadviezen aanpast. "Waarbij meer gekeken wordt naar ziekenhuisopnames en vaccinatiegraad dan naar aantal besmettingen."