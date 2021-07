Alle Nederlandse Allianz-klanten die via de Consumentenbond een compensatie hebben aangevraagd bij de Duitse verzekeraar omdat die hen in het verleden foutief heeft geïnformeerd over de rendementen op een bepaalde polis, hebben hun geld teruggekregen. De schadevergoeding schommelt tussen vijfhonderd en tienduizenden euro's.

Een aantal verzekeraars, waaronder Allianz, Nationale-Nederlanden en ASR, verkochten hun klanten in het verleden beleggingsverzekeringen waarop ze heel hoge rendementen voorspiegelden. In de praktijk ging een groot deel echter op aan kosten en maakten verzekeraars en tussenpersonen enorme winsten. Daarom spreekt de Consumentenbond van woekerpolissen.

In totaal ging het om zeven miljoen verzekeringen met een totale waarde van 100 miljard euro. De Consumentenbond startte een claimprocedure tegen Allianz en Nationale-Nederlanden.

Consumentenbond startte ook burgerinitiatief

De Allianz-zaak is nu volledig afgehandeld. 99 procent van de gedupeerden ging akkoord met de schikkingsregeling en iedereen die dat wilde heeft zijn geld nu terug. Over hoeveel geld het precies gaat, mag de bond niet zeggen, maar het gaat over minstens 500 euro per polishouder. Sommige klanten krijgen tienduizenden euro's terug.

De Consumentenbond stelt vast dat verzekeraars nog altijd niet erg duidelijk zijn over welke kosten ze inhouden op kapitaalverzekeringen en startte een burgerinitiatief. Samen met Consumentenclaim, de Vereniging Woekerpolis.nl en de Stichting Woekerpolisproces bracht de organisatie een petitie uit die pleit voor meer transparantie daarover.

Die petitie werd ondertekend door 52.000 mensen, waardoor het onderwerp later dit jaar op de agenda van de Tweede Kamer komt.