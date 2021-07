Een plan van Kroatië om een euromunt uit te brengen waar de wetenschapper Nikola Tesla op staat, stuit op bezwaren van buurland Servië. De uitvinder van de wisselstroom is namelijk in het huidige Kroatië geboren, maar had Servische ouders. Dat doet de discussie oplaaien over welk land hem officieel mag claimen.

Kroatië treedt als alles goed gaat in 2023 toe tot de eurozone. Het land blikt daar al op vooruit door dit weekend voor te stellen een euromunt uit te brengen met de beeltenis van de in 1856 geboren wetenschapper Nikola Tesla.

De Servische nationale bank is daar niet over te spreken en laat weten actie te zullen ondernemen als Kroatië deze plannen doorzet. "Het zou betekenen dat Kroatië zich cultureel en wetenschappelijk erfgoed van de Servische natie toe-eigent, want het is overduidelijk dat Tesla zich tijdens zijn leven altijd als een Serviër heeft geïdentificeerd", meldt de bank op de website.

Gekozen op basis van een peiling

De Kroatische centrale bank reageerde daarop in een mail aan persbureau Bloomberg met de mededeling dat Tesla was gekozen op basis van een peiling. Het land had de inwoners gevraagd welke nationale symbolen op de nieuwe euromunten zouden moeten komen en Tesla kwam daar als de grote winnaar uit.

Ook de Kroatische premier Andrej Plenkovic zei al dat hij het eerder als een voordeel ziet dat Tesla een link heeft met beide landen. "Als ik de Servische centrale bank was, zou ik zeggen: hoera!"

De Serviërs gaan "gepaste actie ondernemen via Europese instituties om te duiden hoe ongepast het voorstel is".

Tesla werd in 1856 geboren uit Servische ouders in het dorpje Smiljan. Dat was toen een onderdeel van Oostenrijk-Hongarije en ligt nu in Kroatië. In 1884 verhuisde hij naar de Verenigde Staten, waar hij Amerikaans staatsburger werd.