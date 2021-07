De Ierse lagekostenvlieger Ryanair boekte over het eerste kwartaal van zijn gebroken boekjaar een verlies van 273 miljoen euro, tegenover 185 miljoen euro verlies een jaar geleden. Hoewel het aantal reizigers fors omhoogging tot 8,1 miljoen, legden de verschillende reisbeperkingen toch nog veel druk op de resultaten.

In het eerste kwartaal van vorig jaar vervoerde Ryanair nog maar 500.000 reizigers, terwijl dat er het afgelopen kwartaal 8,1 miljoen waren. Het bedrijf laat weten dat de capaciteit weer aantrok in de maanden mei en juni. In mei vlogen er 1,8 miljoen mensen met Ryanair, in juni waren dat er 5,3 miljoen.

Dat leidde tot bijna een verdriedubbeling van de omzet naar 371 miljoen euro, maar de winst volgde niet. Het verlies diepte 47 procent uit van 185 miljoen euro naar 273 miljoen euro. Volgens CEO Michael O'Leary komt dat vooral doordat tijdens de paasvakantie zowat alle reizen moesten worden geannuleerd en de versoepelingen trager gaan dan verwacht.

'Meer personeel aangenomen'

"Door die onzekerheden boekten mensen vooral vluchten die minder ver gingen en dus goedkoper waren. Tegelijk hebben we meer personeel aangenomen om snel weer op ons oude niveau te zitten als er wordt versoepeld in het tweede kwartaal", legt hij uit in het resultatenrapport. "Tickets blijven nog een tijd goedkoper dan voor de coronacrisis, wat een opportuniteit kan zijn voor onze reizigers."

Voor de rest van het jaar kan Ryanair geen voorspellingen doen door de onzekerheid rond het coronavirus, maar het bedrijf ziet de boekingen voor het volgende kwartaal wel toenemen nu steeds meer mensen gevaccineerd raken. Al blijft het meestal bij goedkope vluchten, klinkt het.

In beroep tegen coronasteun voor KLM

Ryanair kondigde een week geleden aan dat het in beroep zal gaan tegen de coronasteun voor de Nederlandse luchtvaartmaatschappij KLM. Het bedrijf trok daarvoor eerder al naar de rechter en betichtte de Nederlandse overheid ervan oneerlijke staatssteun te geven.

Daarop paste de Europese Commissie een aantal zaken aan in de motivatie om de staatssteun goed te keuren, maar Ryanair neemt daar geen genoegen mee en stapt dus opnieuw naar de rechter.