Het Nederlandse technologiebedrijf Philips boekte het afgelopen kwartaal 153 miljoen euro nettowinst. Dat is 27 procent minder dan in dezelfde periode een jaar geleden, blijkt maandag uit de kwartaalcijfers. Dat komt onder meer doordat het bedrijf 250 miljoen euro moest opzijzetten voor een terugroepactie van medische apparatuur.

Philips kondigde een maand geleden aan dat het wereldwijd drie tot vier slaapapneu- en beademingsapparaten moest terugroepen omdat ze een gevaar vormden voor de gezondheid van patiënten.

De zogenoemde Dreamstation-apparaten van de eerste generatie waren vijf jaar of ouder en leidden vooral tot problemen in vochtige of warme omgevingen. Het schuim kon afbrokkelen in hitte of vochtigheid en als de machine niet op de juiste manier werd schoongemaakt. Ook konden er schadelijke gassen vrijkomen.

Er waren mensen die onder meer hoofdpijn en ademhalingsproblemen kregen van het schuim, en de gassen konden leiden tot hypersensitiviteit. Mogelijk waren beide ook kankerverwekkend en giftig.

Philips drijft productiecapaciteit op

Om de problemen aan te pakken, zette het bedrijf in het tweede kwartaal 250 miljoen euro opzij. In het eerste kwartaal had Philips al gewaarschuwd dat er mogelijke problemen waren en er al eens evenveel geld voor aan de kant gezet. Dat brengt de totale provisie op een half miljard euro.

Philips laat weten dat het de productie- en herstelcapaciteit opdrijft en is klaar om de herstelkits en vervangmachines in te zetten. Het onderhandelt daar nu over met de bevoegde autoriteiten. Ook zijn er callcenters opgericht om gedupeerde patiënten te helpen. Wanneer de problemen volledig opgelost zijn, zegt het bedrijf niet.

'Resultaten zullen binnen de verwachtingen blijven stijgen'

De terugroepactie heeft weinig invloed op de financiële resultaten omdat de andere divisies het goed doen. De winst zakte iets naar 153 miljoen euro, maar de omzet ging 9 procent omhoog tot 4,2 miljard euro. De tak voor huishoudelijke apparatuur, die in maart verkocht werd, zit niet meer verwerkt in die stijging.

"Ondanks de onzekerheden door COVID-19 en een tekort aan elektronische componenten, verwachten we toch dat onze resultaten in het komende jaar binnen de verwachtingen zullen stijgen", zegt CEO Frans van Houten.