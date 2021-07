De Britse voedingssector is niet te spreken over de uitvoering van het noodplan dat de zogeheten pingdemic in Britse winkels moet bezweren. Volgens de industrie verloopt het noodplan momenteel "chaotisch", omdat nog altijd niet bekend is welke werknemers in aanmerking komen voor de versoepelingen. Dat meldt de Britse krant The Observer.

Veel Britse winkels kampen met lege schappen doordat de afgelopen week veel Britten via een officiële corona-app een oproep hebben gekregen om in thuisquarantaine te gaan. Ze worden gezien als contact van iemand die positief is getest en zijn daarom 'gepingd', wat betekent dat ze een melding op hun telefoon hebben gekregen.

Met gemiddeld bijna 50.000 nieuwe besmettingen per dag is dat de afgelopen week al honderdduizenden Britten overkomen.

De zelfisolatie na de melding op de app is een dringend advies en niet verplicht in het Verenigd Koninkrijk. Omdat veel Britten zich aan het advies houden, ontstaan er over de hele voedselketen personeelstekorten die leiden tot lege schappen. De regering kwam daarom donderdag, onder druk van de sector, met een noodplan om de problemen te bezweren.

Tot 10.000 medewerkers in de Britse voedselsector hoeven niet meer in quarantaine als ze worden gealarmeerd door hun corona-app. Er komen zogeheten contacttesten op werkplekken in de voedingssector, waar de werknemers dagelijks worden getest. Ze moeten alleen bij een positieve testuitslag thuisblijven. Ook andere belangrijke sectoren van de economie en vitale openbare diensten zijn opgenomen in het noodplan.

Al snel kreeg de Britse voedingssector een tegenvaller te verwerken: het plan zou vrijdag 23 juli in werking moeten treden, maar tegen de BBC zei een woordvoerder van de regering dat er vertraging was opgelopen. "We verwachten tegen het einde van de dag op maandag 26 juli aan een aantal prioritaire organisaties dagelijkse contacttests te kunnen aanbieden."

Voedingsindustrie noemt uitvoering noodplan een ramp

De uitvoering van het noodplan van de Britse regering kan tot nu toe niet op de goedkeuring rekenen van de voedingssector. Die noemt het een 'absolute ramp' hoe er met het plan wordt omgegaan, meldt The Observer. De maatregelen zouden zo slecht worden gecommuniceerd dat ze de crisis alleen maar hebben verergerd.

Zo is het nog altijd niet duidelijk voor welke werknemers het noodplan geldt. Van de 500 bedrijven die zijn opgenomen in de plannen, was zaterdag nog maar 3 procent op de hoogte gebracht. "Het is volledig ondoorzichtig. Er zijn pas vijftien bedrijven ingelicht", aldus de Federation of Wholesale Distribution (FWD), een Britse handelsvereniging die de belangen van voedseldistributeurs in het land behartigt.

De Cold Chain Federation, de organisatie die bedrijven vertegenwoordigt die diepgevroren en gekoelde levensmiddelen vervoeren, zegt niet te weten waar ze aan toe zijn. "Er is nog altijd geen definitieve lijst welke bedrijven worden vrijgesteld en wat er van hen wordt verlangd. Er is maar weinig vertrouwen dat er grip op de situatie is."

Sommige bedrijven nemen het heft in eigen handen. De onderneming Bidfood heeft 'gepingde' medewerkers ertoe opgeroepen toch te komen werken als uit een PCR-test blijkt dat ze niet zijn besmet. Topman Andrew Selley zei tegen de BBC dat zijn medewerkers een essentiële rol hebben binnen de voedselketen.