De waarde van de cryptomunt bitcoin lijkt zich te herstellen van de dip van afgelopen week, doen de digitale munt voor het eerst sinds januari onder de 30.000 dollar terecht kwam. Op het moment van schrijven nadert de koers de 34.000 dollar (28.887 euro), het hoogste niveau in bijna twee weken.

De koers krabbelde deze week op na uitspraken van Tesla-topman Elon Musk tijdens de online bitcoin-bijeenkomst B Word. Musk stelde dat Tesla nog altijd van plan is om de digitale munt weer als betaalmiddel te omarmen zodra de winning ervan minder belastend is voor het milieu. Hij zei veel vooruitgang te zien op dat vlak.

In maart werd het voor het eerst mogelijk om een Tesla met bitcoins aan te schaffen. Begin mei werd die betaaloptie geschrapt. "Cryptogeld is in heel veel aspecten een goed idee en we zien er wel degelijk toekomst in. Maar het mag niet ten koste gaan van het milieu", zei Musk destijds.

De munt bitcoin werkt op basis van de blockchain, een soort collectief logboek waarin alle deelnemers samen alle transacties bijhouden. Dat register wordt om de tien minuten aangevuld met een nieuwe 'bladzijde' met de laatste veranderingen.

Om elke aanvulling veilig te verwerken, moet een complexe wiskundige formule worden opgelost. Wereldwijd staan speciale computersystemen daar de hele dag door op te puzzelen. Dat heet minen of delven. Wie de formule oplost, wordt beloond in bitcoin. Dat kost heel veel energie, met een enorme CO2-uitstoot als gevolg.