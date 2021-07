Enkele grote schoenen- en kledingmerken zoals Nike en adidas ondervinden productieproblemen door het sluiten van fabrieken in Zuidoost-Azië. Een aantal bedrijven dat producten maakt voor die merken zegt dat de autoriteiten fabrieken dichtgooien om verdere verspreiding van het coronavirus te voorkomen.

Door de vertragingen kan de productie van kleding voor de aanstaande feestdagen in zowel de Verenigde Staten als Europa in gevaar komen. Daardoor zouden schoenen en kleding niet op tijd in de winkels hangen voor Thanksgiving. Dat is in de VS de dag waarop traditioneel het startschot wordt gegeven voor het winkelseizoen rondom de feestdagen aan het eind van het jaar.

Ook andere sectoren zoals de autobranche hebben last van de sluiting van fabrieken. Zo is autofabrikant Toyota van plan drie fabrieken in Thailand een week dicht te gooien, omdat het stijgende aantal coronabesmettingen het moeilijk maakt om onderdelen te krijgen.

Kenners denken dat de situatie eerst zal verslechteren voordat het weer beter wordt. Zo zullen in Azië door het trage tempo waarin wordt gevaccineerd nog meer fabrieken sluiten en problemen ontstaan met personeel. Dit zal in andere sectoren weer voor andere problemen zorgen. De kenners maken zich met name zorgen om de opmars van de deltavariant van het coronavirus, die in de regio snel om zich heen grijpt.

Om toch operationeel te blijven, nemen sommige bedrijven drastische maatregelen. In sommige gevallen moeten werknemers van elektronica- en techbedrijven in de fabriek blijven slapen.