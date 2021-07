General Motors roept opnieuw Chevrolet Bolt-modellen terug, omdat zeker twee auto's in brand zijn gevolgen. Het gaat wereldwijd om in totaal 69.000 elektrische auto's, nadat er in november 2020 al 50.000 voertuigen zijn teruggeroepen.

Het concern maakte vrijdag bekend een "zeldzame fabrieksfout" te hebben ontdekt in de elektrische auto's. Door die fout kan er brand ontstaan. General Motors zegt de accu's van de wagens te vervangen. Dat is een kostbare operatie, maar de eigenaren hoeven er niet voor te betalen.

Vorige week waarschuwde General Motors de eigenaren van Chevrolet Bolt-modellen uit 2017, 2018 en 2019 al dat ze hun auto's beter niet in garages of direct naast gebouwen konden parkeren. Mocht de auto in brand vliegen, dan zou de schade op die manier beperkt blijven.

Ook raadde het bedrijf klanten af om hun auto de hele nacht op te laden, om zo te voorkomen dat het voertuig vlam vat. Dat advies blijft overeind.