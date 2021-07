Ambtenarenpensioenfonds ABP verwacht begin volgend jaar de pensioenpremie te verhogen. Dit is volgens het grootste fonds van Nederland nodig, omdat de rente laag is en het rendement op beleggingen tegenvalt. Eerder maakte PFZW, het fonds voor medewerkers in de zorg, al bekend de premie volgend jaar te verhogen.

ABP verwacht dat de premie in januari 2022 omhooggaat van 25,9 procent naar 27,4 procent. Dit heeft gevolgen voor zowel de werkgevers (die ongeveer twee derde van de premie betalen) als de werknemers, die ongeveer een derde afdragen. Voor een medewerker die 3.500 euro bruto per maand verdient, zou het uitkomen op een verschil van 9 euro.

De genoemde verhoging is nog niet definitief. In november wordt pas een besluit genomen over een eventuele verhoging in 2022 en hoe groot deze dan zal zijn. ABP verhoogde begin dit jaar de premie ook al en verwacht in 2023 de premie opnieuw te verhogen.

ABP is niet het enige pensioenfonds met een dergelijk vooruitzicht. Ook PFZW schroeft de premie op. Die stijgt van 25 procent naar 25,8 procent. Ook bij dit fonds zijn de lage rente en het beperkte rendement op beleggingen de redenen voor de verhoging. Metaalfonds PMT laat weten de premie komend jaar niet te verhogen.