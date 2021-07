De schade aan de Duitse spoorwegen is enorm na de overstromingen van vorige week. Spoorwegbeheerder Deutsche Bahn schat de kosten voor het herstel op 1,3 miljard euro. Zo zijn honderden kilometers spoor, vijftig bruggen en tientallen stations zwaar beschadigd.

Deutsche Bahn verwacht de meeste schade voor het einde van het jaar te kunnen herstellen. Het spoorverkeer moet tegen die tijd voor het grootste deel weer normaal kunnen rijden. Op plekken in de deelstaat Rijnland-Palts zou dat wat langer kunnen duren.

Zo'n tweeduizend medewerkers van de Duitse spoorwegen zijn "de klok rond" bezig met herstelwerkzaamheden. Er lopen gesprekken met de federale overheid over de financiering van de restauratie van het spoornet. Deutsche Bahn onderzoekt ook in hoeverre de schade is verzekerd.

De Duitse overheid werkt aan een pakket van vermoedelijk miljarden euro's voor het herstel van de door overstromingen getroffen gebieden. Hoe hoog dat bedrag zal zijn, is nog niet bekend. Dat komt doordat de omvang van de schade nog niet is vastgesteld. Door de watersnoodramp kwamen zeker 170 mensen in Duitsland om het leven, onder wie 5 brandweerlieden.