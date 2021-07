De Duitse miljardairsfamilie Oetker, bekend van het gigaconcern Dr. Oetker, heeft besloten om het familiebedrijf op te splitsen. Dat laat het bedrijf donderdag weten. De stap volgt na jaren van hommeles binnen de familie over de strategie van het concern. Dr. Oetker is in Nederland vooral bekend van de diepvriespizza's en de bakproducten.

Het concern wordt verdeeld onder de nakomelingen van een van Duitslands grootste ondernemers en icoon van het wirtschaftswunder: Rudolf August Oetker, ook bekend als de 'puddingkoning'. Na zijn dood in 2007 voerden acht nakomelingen uit drie verschillende huwelijken met ieder 12,5 procent van het miljardenbedrijf in bezit een strijd over de strategie.

Deze nakomelingen zijn verdeeld in twee kampen: een kamp rond August Oetker, de oudste zoon uit het tweede huwelijk van de 'puddingkoning', en Alfred Oetker, de oudste zoon uit het derde huwelijk. August Oetker stopte in 2010 als topman van het concern en bleef tot 2019 voorzitter van de raad van bestuur. In die tijd weigerde hij tot tweemaal toe Alfred te promoveren, tegen de wens van zijn overleden vader in. Dat is een van de redenen waarom het conflict zo hoog oploopt.

Tot donderdag dan, toen Dr. Oetker bekendmaakte op te splitsen. Het deel waar wij het bedrijf het meest van kennen (en dat het meeste geld binnenharkt) - de diepvriespizza's en bakproducten - gaan naar het kamp-August Oetker. De groep rond Alfred Oetker gaan verder met wijndochter Henkell & Co., de chemiefabriek Budenheim en de hotels van de Oetker Hotel Management Company. Ook krijgen zij de kunstcollectie van de 'puddingkoning' in handen.