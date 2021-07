Wijnbouwers in Limburg hebben weinig last van de overstromingen die de provincie vorige week teisterden, blijkt uit een rondgang van NU.nl. "We hebben wel even moeten poetsen en moeten onze plantjes nu slachtofferhulp geven, maar we verwachten niet dat er veel wijn verloren zal gaan", zegt de eigenaar van de grootste Nederlandse wijngaard Sint-Martinus in Vijlen.

De buurlanden hebben het harder te verduren gekregen. Een aantal Duitse wijnboeren zag hun volledige jaaroogst in rook opgaan en ook de Belgische wijnindustrie vreest voor een minder goed wijnjaar, volgens de Vlaamse krant De Tijd.

Bij ons lijkt er weinig aan de hand. NU.nl belde vier wijnbouwers uit Zuid-Limburg en kreeg overal te horen dat er geen problemen waren. Alleen wijndomein Sint-Martinus, met 28 hectare de grootste wijngaard van het land, ondervond wat last van de overstromingen.

"Maar in vergelijking met België en zeker Duitsland mogen we niet klagen", zegt uitbater Stan Beurskens. "We hebben wel wat moeten poetsen en onze plantjes hebben zichtbaar stress. Want zoveel water zijn ze niet gewend en daardoor verliezen ze bladsappen. Ze krijgen nu slachtofferhulp door ze genoeg vitaminen en mineralen te geven en voor je het weet zijn ze weer prima."

'Twee maanden later was dit een groter probleem geweest'

Ook de timing kwam min of meer goed uit. "Als dit twee maanden later was gebeurd, hadden we een veel groter probleem gehad", zegt Beurskens.

Dat bevestigt ook de Vereniging van Nederlandse Wijnproducenten (VNWP). "Op dat moment zijn de druiven namelijk al rijp en dan barsten ze als er te veel water in komt. Dat is gelukkig nu nog niet het geval. In het slechtste geval is er hier en daar wat grond weggespoeld, maar de schade valt mee."

Beurskens merkt wel op dat zijn klanten plots wegblijven omdat ze denken dat ze er niet kunnen komen of naartoe mogen. "Maar wij zijn gewoon open en zien iedereen graag komen."