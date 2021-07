We gaan binnenkort waarschijnlijk meer betalen bij de kassa's van de supermarkt. Grondstoffen voor levensmiddelen worden duurder, waardoor producenten hun prijzen verhogen. Supermarktketens hebben die prijsverhogingen tot nu toe niet doorberekend aan de consument, maar analisten zeggen tegen Het Financieele Dagblad (FD) dat ze dat waarschijnlijk niet veel langer kunnen volhouden.

De afgelopen maanden zijn veel grondstoffen duurder geworden, waaronder die van hout, papierpulp en koffie. Dat komt doordat de coronacrisis enorme invloed had op toeleveringsketens. In sommige ketens moesten fabrieken stilgelegd worden, in andere sectoren stortte de vraag in en weer andere sectoren rekenden op een lagere vraag terwijl die juist onverwacht hoog bleef. Eén effect is bij vrijwel alle grondstoffen te zien: de vraag steeg de afgelopen maanden enorm.

De grondstoffen die nodig zijn voor de productie van levensmiddelen ontkomen niet aan het corona-effect, zegt Unilever-topman Alan Jope volgens het FD. Hij zegt dat de meeste grondstoffen die het Brits-Nederlandse concern gebruikt in prijs omhoog schieten. Daardoor wordt alles, van shampoo tot pindakaas, duurder om te maken.

Het bedrijf verhoogt sinds het eerste kwartaal van dit jaar de prijzen van levensmiddelen en verwacht dat in de tweede helft van het jaar weer te doen. Jope zegt dat Unilever zeker tot in 2022 te maken krijgt met hogere kosten en prijzen.

Naast Unilever hebben ook andere levensmiddelenproducenten hier last van. Dat gaat de consument uiteindelijk merken, zeggen verschillende analisten tegen de krant.

"Uiteindelijk wordt 80 procent tot 90 procent van de kosteninflatie doorberekend aan winkels en dus aan de consument. Hoeveel bedrijven kunnen doorberekenen, hangt af van het soort product en het merk. Maar de inflatie is zo hoog, dat het vaststaat dat ze iets moeten doorschuiven", zegt Bernstein-analist Vincent Lee.

Minder koekjes per pak

Doordat er verschillende schakels tussen producenten en supermarkten zitten, kan het even duren voordat consumenten het effect op de prijs merken. Ook kan het zo zijn dat de prijs van een product niet verandert, maar de inhoud wel. Een pak waarin normaal twintig koekjes zitten, zou bijvoorbeeld in de toekomst achttien koekjes kunnen bevatten, tegen dezelfde prijs.

Tot slot kunnen supermarkten er nog voor kiezen om de prijsstijgingen vooral door te voeren op producten die de consument niet vaak koopt, om te blijven concurreren met de producten waarvan de consument de prijs scherp op zijn netvlies heeft. Maar dat de consument dit uiteindelijk merkt, lijkt zeker.