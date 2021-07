Een Australisch bedrijf heeft een boete van 5 miljoen Australische dollar (zo'n 3,1 miljoen euro) gekregen, omdat het claimde kleding te verkopen die het coronavirus kon "elimineren" en de verspreiding ervan tegen kon gaan. Een rechter noemde de reclame volgens BBC "uitbuitend en potentieel gevaarlijk".

Het Australische sportkledingbedrijf achter de reclame, Lorna Jane, heeft de boete geaccepteerd, maar blijft erbij dat het is voorgelogen door de leverancier van de kleding. "Ze claimden dat hun technologie ook op andere plekken in Australië, maar ook in de VS en China verkocht werd en dat de techniek antibacterieel werkte", aldus Lorna Jane-topman Bill Clarkson.

In de uitspraak van de rechter is onder meer te lezen dat de sportkledingmaker "het consumenten liet voorkomen alsof Lorna Jane over de benodigde wetenschappelijke en technologische kennis beschikte" voor zijn beweringen.

Juist dat vindt de Australische marktautoriteit ACCC, de evenknie van de Nederlandse ACM, zo erg aan deze zaak. "Dit was vreselijk gedrag, omdat er serieuze beweringen over de volksgezondheid werden gedaan, zonder dat er ook maar enige wetenschappelijke onderbouwing voor was", aldus ACCC-voorzitter Rod Sims. De marktautoriteit begon de zaak tegen Lorna Jane.

De Australische kledingmaker moet, naast het betalen van de boete, zijn klanten laten weten dat zijn beweringen niet klopten. Lorna Jane zit overigens niet in Nederland, maar is naast in Australië actief in Nieuw-Zeeland, Singapore en de Verenigde Staten.