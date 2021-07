Een deel van het geld dat via Giro 777 is ingezameld voor slachtoffers van de ramp in Limburg gaat naar zwaar getroffen huishoudens. Dat meldt het Nationaal Rampenfonds vrijdag. De organisatie verwacht zo'n achtduizend huishoudens een bedrag van 1.000 euro te geven, als steuntje in de rug. De rest van het geld gaat naar maatschappelijke initiatieven die schade hebben geleden.

Via Giro 777 is al meer dan 8,5 miljoen euro opgehaald dankzij bijdragen van 150.000 donateurs. Gemeenten kunnen voor de getroffen huishoudens een aanvraag doen bij het fonds. Dat maakt het geld dan over aan de gemeente, die de eenmalige gift dan snel doorgeeft aan de huishoudens.

Normaal gesproken is het geld uit het Nationaal Rampenfonds bedoeld voor maatschappelijke initiatieven. "Er zijn in het Geuldal organisaties, waar bijvoorbeeld kinderen met een geestelijke of lichamelijke beperking welkom zijn, die enorm veel schade hebben", zegt penningmeester van het Nationaal Rampenfonds Lodewijk van der Kroft.

"Dat soort initiatieven, die echt belangrijke, vitale functies hebben voor de maatschappij, proberen we te helpen." Een deel van hun schade zal ongetwijfeld vergoed worden door verzekeraars, zegt Van der Kroft, maar de stichting wil de organisaties met het geld een extra steuntje in de rug geven.

'Ik vernieuw steeds de ING-app'

Organisaties kunnen tot 1 oktober hun aanvraag bij het Nationaal Rampenfonds indienen. Maar ook als ze dat al eerder doen, verschaft de beoordelingscommissie al snel duidelijkheid over of ze wel of niet in aanmerking komen voor het geld, benadrukt Van der Kroft.

Om hoeveel geld het dan per organisatie gaat, is nog niet duidelijk. "Er zit geen minimum of maximum aan de aanvragen", zegt Van der Kroft.

Hij durft ook niet te voorspellen hoeveel geld er uiteindelijk wordt opgehaald. "Het gaat op dit moment heel snel, ik zit steeds de ING-app te vernieuwen en dan is het iedere keer een verrassing hoeveel geld er is bijgeschreven. Aan het begin van de week had ik 7 ton een mooi bedrag gevonden, inmiddels hebben we ruim tien keer zo veel ingezameld."