De Nederlandse fitnessketen Basic-Fit heeft zijn ledenaantal sinds de heropening in mei met 250.000 mensen zien groeien, meldt het bedrijf vrijdag. Dat is een recordaantal en maakt de daling van 199.000 leden in het eerste kwartaal meteen goed.

De eerste helft van het jaar stond voor Basic-Fit vooral in het teken van de coronacrisis. Door de coronamaatregelen waren zijn fitnessclubs in de grootste markten Nederland, België en Frankrijk 81 procent van de tijd gesloten.

Dat had een forse impact op de omzet, die 71 procent onderuitging naar 53 miljoen euro. Tegelijk boekte Basic-Fit een verlies van 12,5 miljoen euro, tegenover 62,2 miljoen euro winst in het eerste half jaar van 2020.

Op 19 mei mocht Basic-Fit zijn filialen heropenen in Nederland en op 9 juni ook in België en Frankrijk. Dat leidde meteen tot een recordaanwas van leden. Waar het bedrijf de eerste drie maanden van dit jaar nog 199.000 leden verloor, kwamen er sinds mei alweer 250.000 bij. Het aantal leden staat nu op 2 miljoen, net minder dan de 2,2 miljoen in 2019.

In 2020 besloot het bedrijf tijdelijk geen nieuwe sportscholen meer te openen zodat de kosten niet te hoog zouden oplopen. Dit jaar is de fitnessketen daar toch opnieuw mee aan de slag gegaan en kwamen er tot nu toe 68 nieuwe zaken bij. Het komende jaar wil Basic-Fit blijven bijbouwen om eind 2022 uit te komen op 1.250 sportscholen.

Momenteel heeft Basic-Fit 973 sportscholen in Nederland, België, Frankrijk, Spanje en Luxemburg.