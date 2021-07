Het aantal diefstallen van personenauto's is in de eerste helft van 2021 afgenomen met 21 procent tot 2.578. Er werden ook 41 procent minder lichte bedrijfswagens gestolen, meldt het Landelijk Informatiecentrum Voertuigcriminaliteit (LIV). Het informatiecentrum gaat ervan uit dat de coronacrisis daar een belangrijke rol in speelt.

Bij zowat alle merken is het aantal diefstallen van personenauto's gedaald, behalve bij Nissan en Mazda. Bij die merken werden er respectievelijk 227 en 143 procent meer auto's ontvreemd.

Ook was er een forse toename in diefstallen van SUV's bij Renault, Audi, Peugeot en Opel. Volgens het LIV komt dat overeen met het groeiende marktaandeel van dit type auto's. Een SUV is een personenauto die het uiterlijk heeft van een terreinwagen.

Dat het aantal gestolen Nissans en Mazda's zo sterk stijgt, komt vooral doordat die merken de afgelopen jaren amper terug te vinden waren in de statistieken, net als Toyota, Daihatsu, Kia en Hyundai. Al deze merken laten sinds enkele jaren een stijgende lijn zien.

Het populairste merk bij dieven blijft Volkswagen met 445 gestolen auto's. Toyota volgt met 229 auto's en op de derde plaats staat Renault, waarvan 203 voertuigen in dievenhanden terechtkwamen.

Het LIV merkt op dat deze daling positief is, maar dat mensen waakzaam moeten blijven. "Het gaat nu erg goed en dergelijke forse dalingen hebben we niet eerder meegemaakt. Dat de coronacrisis invloed heeft op het aantal autodiefstallen is wel aannemelijk, maar anderzijds bewijst de toename bij Mazda en Nissan dat niet alle autodieven erdoor worden afgeschrikt", zegt manager Rudi Welling. Hij raadt alle bestuurders nog steeds aan een goedgekeurd alarmsysteem te installeren.