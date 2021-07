Op 14 september organiseert vakbond FNV een tweede landelijke stakingsdag in de kinderopvang. Volgens de vakbond doen de werkgeverskoepels niet genoeg aan de hoge werkdruk in de sector, ook niet na de eerste landelijke staking begin deze maand. Toen legden ruim drieduizend medewerkers het werk neer.

In de kinderopvang zijn in Nederland in totaal zo'n 110.000 mensen werkzaam op zeventienduizend verschillende locaties. En hoewel FNV stakingsdagen organiseert, is er al een cao-akkoord gesloten.

Een deel van de werkgevers in de kinderopvang, die niet het merendeel van de locaties hebben maar waar wel de meeste werknemers zitten, hebben een cao-akkoord bereikt met vakbond CNV. Die werkgeversorganisaties zijn Brancheorganisatie Kinderopvang (BK) en Branchevereniging Maatschappelijke Kinderopvang (BMK). Zij vertegenwoordigen zo'n 80.000 werknemers.

Maar volgens de FNV zijn hun leden "woest" om dat akkoord omdat er geen afspraken worden gemaakt om de hoge werkdruk op de korte termijn aan te pakken. FNV stelt voor om bijvoorbeeld de groepsgrootte aan te passen en om groepshulpen terug te laten komen. Hoeveel kinderopvangmedewerkers er in september zullen staken, is nog niet duidelijk.