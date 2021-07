In het eerste kwartaal van dit jaar gaven Nederlanders ruim 63 procent meer uit bij buitenlandse webwinkels binnen de Europese Unie, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) vrijdag. We gaven er bijna 800 miljoen euro uit, tegen ongeveer 500 miljoen euro een jaar eerder.

Sinds 2014 liggen de uitgaven van Nederlanders bij Europese webshops ieder kwartaal hoger dan in datzelfde kwartaal een jaar eerder. Begin 2014 gaven we nog rond de 150 miljoen uit bij de webwinkels, begin 2021 was dat ongeveer vijf keer zo veel.

De coronacrisis heeft de groei van onze uitgaven bij Europese webwinkels nog eens een extra duwtje in de rug gegeven. Tijdens de crisis steeg de consumptie bij die winkels sterk. Het CBS vermoedt dat dat komt door de coronamaatregelen, waardoor ook veel winkels de deuren moesten sluiten.

Ondanks de sterke groei gaat nog maar een klein deel van ons geld naar Europese webwinkels. De uitgaven staan gelijk aan nog geen 2 procent van de totale Nederlandse detailhandelsomzet.

Overigens gaat het ook met Nederlandse webwinkels erg goed. In het eerste kwartaal lag de omzet van die winkels maar liefst 85 procent hoger dan in dezelfde periode een jaar eerder. Vergeleken met andere kwartalen is dat een uitzonderlijk sterke groei. De sterkste toename in 2020 was in het tweede kwartaal, met ruim 55 procent.