De uitbater van de Kanaaltunnel tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk is in de eerste helft van dit jaar nog dieper in de rode cijfers beland. Het nettoverlies van Getlink bedroeg 123 miljoen euro tegen een min van 88 miljoen euro een jaar eerder, aldus het Brits-Franse bedrijf.

Niet alleen de coronacrisis, maar ook de Brexit had grote gevolgen voor het vervoer via de tunnel.

De omzet ging op jaarbasis met 12 procent omlaag naar 326 miljoen euro. In vergelijking met de periode voor de coronacrisis gingen de inkomsten bij Getlink met bijna 40 procent onderuit. Door de reisbeperkingen in coronatijd namen veel minder passagiers de Eurostar-treinen door de Kanaaltunnel.

Verder leidde de opbouw van voorraden in de aanloop naar de Brexit tot minder vrachtvervoer tussen Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk in het eerste kwartaal. Ook douaneformaliteiten speelden daarbij een rol.

In het tweede kwartaal trok het vrachtvervoer wel weer aan, aldus Getlink. Ten opzichte van de eerste helft van 2019 ligt het vrachtvervoer nog 20 procent lager.