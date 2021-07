Klanten van touroperator Sunweb kunnen vanaf woensdag 4 augustus weer naar oranje gebieden reizen. Het bedrijf heeft tot dusver het beleid om geen reizen aan te bieden naar gebieden met de coronacode oranje, maar op verzoek van klanten kan dat binnenkort weer wel.

Voor gebieden die een oranje kleurcode hebben gekregen, geldt het advies om er alleen naartoe te gaan als het dringend noodzakelijk is. Diverse regio's in Europa hebben de afgelopen tijd de oranje kleurcode gekregen, waaronder Portugal, Cyprus en Spaanse eilanden. Sunweb voerde daarom sinds enkele weken geen reizen meer uit daarnaartoe. Per 4 augustus verandert dat.

"We merkten vorige week dat onze klanten toch heel graag willen vertrekken om van hun welverdiende vakantie te genieten. Daarom willen we de keuze om op vakantie te gaan voortaan bij onze klanten neerleggen", licht Sunweb-topman Mattijs van den Brink toe. Volgens hem wilde de helft van de klanten alsnog op vakantie, ondanks de gewijzigde kleurcodes.

Klanten die niet naar oranje gebieden willen reizen, maar al wel hebben geboekt, kunnen hun vakantie tot twee weken voor hun vertrek gratis annuleren. Ze krijgen dan binnen veertien dagen hun geld terug. Ook kunnen ze besluiten de reis om te boeken.

Als de reizigers wel op vakantie gaan, belooft Sunweb te zorgen voor eventuele repatriëring. "Mochten onze klanten positief testen op hun bestemming, dan nemen wij de zorg op ons", aldus Van den Brink. "We regelen de quarantaine en nemen de kosten van het langere verblijf en de vlucht terug naar huis op ons."

Corendon vliegt al langer naar 'oranje' Turkije

Corendon besloot al eerder om weer reizen naar Turkije aan te bieden. Daarvoor geldt ook een oranje reisadvies. Volgens de reisorganisatie is Turkije te groot om met één reisadvies te vangen en is het in de toeristenbestemmingen aan de zuidkust veilig.

Voor je reisverzekering maakt het niet uit dat een reisadvies vanwege het coronavirus op oranje staat. Alle niet aan het virus gerelateerde zaken worden nog steeds gedekt. Mochten vakantiegangers na aankomst positief worden getest, dan nemen de reisorganisaties de zorg op zich. Ze betalen dan bijvoorbeeld de extra nachten in een hotel en regelen een latere terugvlucht.