Steeds meer bedrijven worstelen met een tekort aan personeel, merkt het UWV. Rob Witjes is arbeidsmarktdeskundige bij de uitkeringsinstantie en stelt dat het tekort tot een rem op economisch herstel kan leiden. "Ik ben positief over het herstel van de economie, maar we gaan met vraagtekens de zomervakantie in."

Donderdag bleek dat de werkloosheid in Nederland bijna op het niveau van voor de coronacrisis ligt. Dat is uiteraard goed nieuws. Maar tegelijkertijd hebben bedrijven steeds meer moeite om nieuw personeel te vinden, niet alleen in sectoren die altijd al tekorten kenden, zoals de IT en het onderwijs, maar ook in bijvoorbeeld de binnenvaart en de detailhandel.

"Dat kan zorgen voor een hindernis bij het verdere herstel van de economie", aldus Witjes. "Het kan zijn dat bedrijven beperkt worden in hun activiteiten. Dan kunnen ze bijvoorbeeld beslissen om maar vier dagen per week open te gaan, in plaats van vijf. Ook dwingt het werkgevers om minder veeleisend te zijn. Wellicht moet je nu iemand aannemen die het gewenste diploma nog niet heeft. Maar je kunt hem of haar wel intern opleiden."

Coronasteunpakket voorkwam veel ontslagen

Toch is Witjes positief over hoe de economie zich de afgelopen maanden heeft hersteld van de klap van de lockdown. "Het steunpakket van het kabinet, zoals de loonsteun en het uitstel van belastingbetaling, heeft goed gewerkt. Het heeft veel ontslagen voorkomen. Ook zijn ondernemers creatief geweest, bijvoorbeeld in de horeca, met het bezorgen van maaltijden."

"We zien dat het aantal bedrijven dat steun van het kabinet vraagt, fors kleiner is dan bij de uitbraak van de pandemie in het voorjaar van 2020. Dat geeft aan dat veel bedrijven hun zaakjes nu op orde hebben en dat onze economie veel veerkracht heeft."

Werkloosheid gaat oplopen

Dat neemt niet weg dat de werkloosheid waarschijnlijk later dit jaar en vooral volgend jaar toch nog gaat oplopen, denkt Witjes. Dit komt doordat het kabinet van plan is om eind september het coronasteunpakket voor bedrijven stop te zetten. De verwachting is dat daarna alsnog een deel van de bedrijven failliet gaat of in ieder geval moet reorganiseren. "Vergelijk het met het uitwerken van een verdoving na een operatie. Dan komen er ook napijnen. Die zullen er nu ook komen."

Daarnaast is er de psychologische factor. "Wat gaan mensen doen als de werkloosheid oploopt en er veel besmettingen zijn met de deltavariant? En wat als het kabinet toch weer strengere restricties invoert als het aantal besmettingen te hoog wordt? Ik kan me voorstellen dat consumenten en bedrijven dan voorzichtiger worden met hun uitgaven. Daardoor zijn er aan de economische horizon nog wel wat vraagtekens."