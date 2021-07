Unilever heeft de afsplitsing van zijn theedivisie zo goed als afgerond. Het levensmiddelenconcern gaf eerder al aan deze activiteiten te willen verzelfstandigen en verwacht dat in oktober af te ronden. Daarna volgt een mogelijke verkoop, partnerschap of wellicht een beursgang. Dat meldt het bedrijf donderdag bij de publicatie van zijn kwartaalcijfers.

Het onderdeel dat is afgesplitst, zorgde vorig jaar voor 2 miljard euro omzet. Overigens blijft de ijsthee wel bij Unilever, evenals activiteiten voor warme thee in India en Indonesië.

De totale omzet van Unilever kwam in het eerste half jaar uit op 25,8 miljard euro, wat 0,3 procent meer was dan dezelfde periode vorig jaar. Zo verkocht het bedrijf de afgelopen maanden meer ijsjes door de versoepelingen voor de horeca. Wel ligt de Europese ijsverkoop aan de horeca nog altijd lager dan voor de coronacrisis.

Unilever heeft last van hogere grondstoffenprijzen, waardoor de winstmarge onder druk staat. Het gaat bijvoorbeeld om de kosten voor sojabonen en palmolie, maar ook voor verpakkingen. Het bedrijf zegt dat de operationele winstmarge daardoor dit jaar waarschijnlijk gelijk zal zijn aan die van 2020, terwijl eerder op een lichte stijging werd gerekend.

In een toelichting sprak financieel directeur Graeme Pitkethly van een sterke eerste helft van het jaar voor het bedrijf. Wel blijft de coronacrisis voor uitdagingen zorgen vanwege nieuwe corona-uitbraken.

Eerder deze week werd bekend dat Ben & Jerry's, een onderdeel van Unilever, stopt met de verkoop van zijn ijs in Palestijns gebied. Het bedrijf zegt dat het niet in lijn is met de waarden van de onderneming om zijn waren daar te slijten.

De Israëlische premier Naftali Bennett waarschuwde Unilever-topman Alan Jope vervolgens telefonisch voor "ernstige gevolgen". Het is niet duidelijk wat voor consequenties Israël precies wil verbinden aan de ijsboycot.